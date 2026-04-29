Kilis'te semazen eğitimiyle gençler dijital bağımlılıktan uzaklaşıyor

Kilis'te gençler semazen eğitimiyle hem kültürel değerleri öğrendi hem de dijital bağımlılıktan uzaklaşarak sosyalleşme imkanı buldu.

Halk eğitim destekli Mevlevihane Camisinde gençler hem sema öğreniyor hem de manevi değerlerle buluşuyor.

Kilis'te 6 yıldır semazen eğitimi veren Mehmet Sever öncülüğünde, halk eğitim destekli kurslarla gençler yetiştirilmeye devam ediyor. Yaklaşık 10 yıldır semazenlik yapan gençlerin de bulunduğu eğitimlerde, 8 ile 25 yaş arasındaki öğrenciler yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Maarif Modeli örnek alınan eğitimlerde amaç sadece sema öğretmek olmadığını ifade eden Sever, "Gençlere sevgi, saygı, edep ve güzel ahlak kazandırmak" dedi.

Eğitimlere ilişkin konuşan Mehmet Sever, günümüzde gençlerin dijital dünyanın hızına ve olumsuz alışkanlıklarına maruz kaldığını belirterek, "Gençlerimize nefes alabilecekleri, ruhlarını dinlendirebilecekleri bir kapı açmak istedik. Sadece enstrüman çalmayı ya da sema dönmeyi değil, öz değerlerimizi öğretmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Ailelerin de bu çalışmalara yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Sever, çocukların sanata, musikiye ve kendi kültürlerine yönlendirilmesi çağrısında bulundu.

Eğitime katılan gençler ise başlangıçta zorlandıklarını ancak zamanla semazenliğin kendilerine iyi geldiğini belirtti. Gençler, kurs sayesinde sosyal medyadan ve telefondan uzaklaştıklarını, ruhen dinlendiklerini ve sosyalleştiklerini ifade etti. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
