Haberler

Kilis'te motosiklet sürücülerinden kış lastiği uyarısı

Kilis'te motosiklet sürücülerinden kış lastiği uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'te motosiklet sayısının otomobilleri üç katına ulaşmasıyla birlikte, soğuk havalarda artan buzlanma nedeniyle motosiklet sürücülerinden kış lastiği kullanma uyarısı geldi. Sürücüler, kazaların önlenmesi için lastik değişiminin önemine dikkat çekiyor.

Motosiklet sayısının otomobillerin üç katına yaklaştığı Kilis'te, soğuk havalarla birlikte artan buzlanma nedeniyle motosiklet sürücülerinden kış lastiği uyarısı geldi.

Motosiklet sayısının otomobillerin üç katını aştığı Kilis'te kış lastiğinin önemine dikkat çekmek isteyen motosiklet sürücüsü, farkındalık oluşturmak amacıyla lastiği yere fırlatarak bu lastiği değiştireceğini ifade etti. Motosiklet sürücüsü Emrah Attar, havaların soğumasıyla birlikte zaman zaman buzlanma yaşandığını belirterek, "Ben de motoru iki kez kaydırdım, ayağım yaralandı. motosiklet çok, zeminler kaygan. Bu yüzden zaman zaman kazalar oluyor, ölümlü ve maddi hasarlı kazalar yaşanabiliyor. Aman dikkat diyoruz. Bir an önce kışlık lastiklere geçelim. Kurallara uymazsak kazalar kaçınılmaz olur" dedi.

Yaklaşık 25 yıldır motosiklet tamiriyle uğraşan Mehmet Ali Kaya ise iki tekerli araçların kayma riskinin daha yüksek olduğuna dikkat çekerek, "Motosikletlerde lastik çok büyük önem taşıyor. Kış şartlarında kar tipi lastikler kullanılırsa daha sağlıklı olur çünkü kaymayı önlüyor. Lastik değişimi hem maddi zararların hem de can kayıplarının önüne geçer. Herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için lastiklerin mutlaka değiştirilmesi gerekiyor" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
İran'da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir

Komşuda infial yaratan görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Arnavutköy Belediyesi'nden 'Kemerleri sıkın' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar

"Kemerleri sıkalım" diyen Bakan Şimşek'i küplere bindirecek karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün

Senatörden Trump'a korkunç çağrı: Onu bir an önce öldürün
BBP Genel Başkanı Destici'den çok konuşulan öneri

Çok konuşulan öneri: İşe 1 saat geç gitmeli, 1 saat erken çıkmalılar
Herkes merakla bekliyordu! İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih

İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih
İranlı bakanın 'Her şey kontrol altında' iddiası tartışma yarattı

Bakanın iddiası komşuyu karıştırdı! Görüntüler aynı şeyi söylemiyor
Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün

Senatörden Trump'a korkunç çağrı: Onu bir an önce öldürün
Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi