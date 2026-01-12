Kilis'te motosiklet sürücülerinden kış lastiği uyarısı

Motosiklet sayısının otomobillerin üç katına yaklaştığı Kilis'te, soğuk havalarla birlikte artan buzlanma nedeniyle motosiklet sürücülerinden kış lastiği uyarısı geldi.

Motosiklet sayısının otomobillerin üç katını aştığı Kilis'te kış lastiğinin önemine dikkat çekmek isteyen motosiklet sürücüsü, farkındalık oluşturmak amacıyla lastiği yere fırlatarak bu lastiği değiştireceğini ifade etti. Motosiklet sürücüsü Emrah Attar, havaların soğumasıyla birlikte zaman zaman buzlanma yaşandığını belirterek, "Ben de motoru iki kez kaydırdım, ayağım yaralandı. motosiklet çok, zeminler kaygan. Bu yüzden zaman zaman kazalar oluyor, ölümlü ve maddi hasarlı kazalar yaşanabiliyor. Aman dikkat diyoruz. Bir an önce kışlık lastiklere geçelim. Kurallara uymazsak kazalar kaçınılmaz olur" dedi.

Yaklaşık 25 yıldır motosiklet tamiriyle uğraşan Mehmet Ali Kaya ise iki tekerli araçların kayma riskinin daha yüksek olduğuna dikkat çekerek, "Motosikletlerde lastik çok büyük önem taşıyor. Kış şartlarında kar tipi lastikler kullanılırsa daha sağlıklı olur çünkü kaymayı önlüyor. Lastik değişimi hem maddi zararların hem de can kayıplarının önüne geçer. Herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için lastiklerin mutlaka değiştirilmesi gerekiyor" diye konuştu. - KİLİS