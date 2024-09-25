Kilis'te Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Kilis'te 2 motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

KİLİS - Kilis'te iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Av. Mehmet Yeşilçimen Caddesi'nde meydana geldi. M.S. yönetimindeki 79 AAP 554 plakalı motosiklet ile Ş.Y. idaresindeki 27 ATG 429 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan Ş.Y. ile M.S. olay yerine gelen 112 ekiplerince Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.