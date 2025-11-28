Kilis'te Lojman ve Taziye Evi Açılışı Yapıldı

Hayırseverlerin ve İl Müftülüğün destekleriyle yapımı tamamlanan lojman ve taziye evi, düzenlenen törenle köy sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Haydarlar Köyü'nde, hayırseverlerin ve İl Müftülüğünün katkılarıyla yapımı tamamlanan lojman ve taziye evi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Kilis Vali Yardımcısı İsmail Alsancak, Musabeyli Kaymakamı Erdem Karanfil, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri lojman ve taziye evini gezerek bilgiler aldı. - KİLİS