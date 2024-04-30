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Kilis'te Kan Bağış Kampanyası Düzenlendi

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Kilis'te Kızılay tarafından düzenlenen kan bağış kampanyası, Kilis Valisi Tahir Şahin, STK temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla başladı. Kampanya kapsamında Kilis karası üzümü sloganıyla kan bağışı yapıldı.

Kilis'te "Kilis karası kan yapar, verdiğiniz kan can yapar" sloganıyla kan bağış kampanyası düzenlendi.

Kızılay'ın kan bağış stoklarının artırılması amacıyla başlattığı kampanya Kilis Valisi Tahir Şahin, STK temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla başladı. Cumhuriyet Meydanında başlatılan kampanya kapsamında kan bağışı yapan Kilis Valisi Tahir Şahin, " Şehrimizin en kıymetli ürünlerinden biri olan 'Kilis karası üzümü kan yapar, verdiğiniz kan can yapar' sloganıyla yola çıktık. Şehrimizde yıllık oranla 5 bin 600 ünite kan toplanılıyor. Bu sene bu oranı daha yükseklere çekmek için tüm paydaşlarımızla beraber planlamayı yaptık ve bu gün vatandaşlarımızla kampanyayı başlattık" dedi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tahir Şahin Kızılay Kilis Yerel Sağlık Güncel Haberler

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