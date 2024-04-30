Kilis'te Kan Bağış Kampanyası Düzenlendi

Kilis'te "Kilis karası kan yapar, verdiğiniz kan can yapar" sloganıyla kan bağış kampanyası düzenlendi.

Kızılay'ın kan bağış stoklarının artırılması amacıyla başlattığı kampanya Kilis Valisi Tahir Şahin, STK temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla başladı. Cumhuriyet Meydanında başlatılan kampanya kapsamında kan bağışı yapan Kilis Valisi Tahir Şahin, " Şehrimizin en kıymetli ürünlerinden biri olan 'Kilis karası üzümü kan yapar, verdiğiniz kan can yapar' sloganıyla yola çıktık. Şehrimizde yıllık oranla 5 bin 600 ünite kan toplanılıyor. Bu sene bu oranı daha yükseklere çekmek için tüm paydaşlarımızla beraber planlamayı yaptık ve bu gün vatandaşlarımızla kampanyayı başlattık" dedi. - KİLİS