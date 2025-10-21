Haberler

Kilis'te 'İki İnsan Bir Hayat' Projesi Kapsamında Nikah Töreni Gerçekleşti

Kilis'te 'İki İnsan Bir Hayat' Projesi Kapsamında Nikah Töreni Gerçekleşti
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'İki İnsan Bir Hayat' projesi çerçevesinde Kilis'te nikah töreni düzenlendi. Törende Kilis Valisi Tahir Şahin, genç çifte mutluluk dileklerini iletti ve ailelerin toplumun temeli olduğuna vurgu yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "İki İnsan Bir Hayat" projesi kapsamında birlikteliğe adım atan çiftin nikah töreni Kilis'te gerçekleştirildi.

Kilis İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un kıydığı nikahta, Kilis Valisi Tahir Şahin, Zeynep Kaya ve Kadirhan Uncuoğlu çiftinin nikah şahidi oldu. Törende genç çift için dualar edilerek, bir ömür boyu mutluluk temennisinde bulunuldu.

Evlilik kurumunun toplumun temeli olduğunu belirten Vali Şahin, "Şahit olduk, Rabbim bereket getirsin, Rabbim mübarek etsin. Toplumumuzun en güçlü dayanağı ailedir. Ailede mutluluk varsa toplumda da huzur olur. O yüzden iki gencimizin güçlü ailelerden olmasını, bereketli sofralarının ve bol yavrularının olmasını istiyoruz" dedi.

Ayrıca Türkiye'de nüfusun kendini yenileme oranının gün geçtikçe düştüğüne dikkat çeken Vali Şahin, "Bu noktada Cumhurbaşkanı'mız önderliğinde 2024 yılı aile yılı ilan edildi. Devlet olarak tüm genç çiftlerin evliliklerine üst seviyede destek veriyoruz. Ailemizi güçlü tuttuğumuzda güçlü bir toplumun elde edildiğini biliyoruz. Bir ömür boyu mutluluk diliyorum" diye konuştu. - KİLİS

