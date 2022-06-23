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Kilis'te hacı adayları dualarla uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kilis'te hacı adayları dualarla uğurlandı

Hac farizasını yerine getirmek üzere Kilis'ten yola çıkan hac kafilesi, düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı.

Hac farizasını yerine getirmek üzere Kilis'ten yola çıkan hac kafilesi, düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı.

Hac ibadetini yerine getirmek üzere Kilis'ten yola çıkan hacı adayları, Merkez Hacı Mustafa Cümbüş Camii'nden telbiye, dua ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının 2022 Yılı Hac Organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek hacı adayları için düzenlenen programa, İl Müftü Vekili Cengiz Çolak, din görevlileri ile beraber hacı adayları ve aileleri katıldı. Müftü Vekili Cengiz Çolak'ın yaptığı duanın ardından yakınları ile helalleşerek vedalaşan hacı adayları, kutsal topraklara uğurlandı. - KİLİS

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