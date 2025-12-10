Kilis Polis Evinde İnsan Hakları Kurulu, gazetecilerle buluştu
Kilis İnsan Hakları Kurulu üyeleri, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla buluştu. Polis Evinde gerçekleştirilen toplantıya Kilis Vali Yardımcısı İsmail Alsancak başkanlık etti.
Toplantıda kurul üyeleri, kentte yürütülen insan hakları çalışmalarına ilişkin bilgi vererek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Vatandaşların hak arama süreçleri, eşitlik ilkesi ve kurulun yıl boyunca yürüttüğü faaliyetler toplantının ana gündemini oluşturdu.
Yetkililer, insan hakları konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmaların süreceğini belirtti. - KİLİS
