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Kilis'te 'Ceza İnfaz Personeli Günü' töreni düzenlendi

Kilis'te 'Ceza İnfaz Personeli Günü' töreni düzenlendi
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Kilis'te 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından protokol üyeleri Vali Ömer Kalaylı'yı ziyaret etti.

Kilis'te, 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Programın ardından protokol üyeleri Kilis Valisi Ömer Kalaylı'yı ziyaret etti.

Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ceza İnfaz Kurumu ve Denetimli Serbestlik personelinin katılımıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene Ceza İnfaz Kurumu ve Denetimli Serbestlik yöneticileri ile kurum personelleri katıldı. 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü'nün, ceza infaz sisteminde görev yapan personelin özverili çalışmalarına dikkat çekmek, mesleki aidiyet duygusunu geliştirmek ve kurum içi dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kutlandığı belirtildi.

Programın ardından Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Cumhuriyet Savcıları Kadir Duman ve Ahmet İhsan Açıkgöz, Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Fedai Halaman, Denetimli Serbestlik Müdürü Zerrin Özhüsrev ve kurum personelleri, Kilis Valisi Ömer Kalaylı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, ceza infaz kurumları ile Denetimli Serbestlik teşkilatında görev yapan personelin kamu güvenliğinin sağlanması, infaz hizmetlerinin yürütülmesi ve yükümlülerin topluma yeniden kazandırılması süreçlerinde önemli görevler üstlendiği vurgulandı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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