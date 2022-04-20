Kilis'te camilerde Ramazan temizliği sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilis'te camilerde Ramazan temizliği sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kilis'te camilerde Ramazan temizliği sürüyor

Kilis kent merkezinde bulunan camilerde Kilis Belediyesi tarafından Ramazan ayında da temizlik işlemleri sürüyor.

KİLİS (İHA) - Kilis kent merkezinde bulunan camilerde Kilis Belediyesi tarafından Ramazan ayında da temizlik işlemleri sürüyor.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan'ın talimatıyla Kilis merkezde bulunan camilerin temizliği Ramazan ayında da sürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kent merkezindeki 65 cami ve mescidin içerisinde bulunan halı yıkama aracı ile halılar yerinde yıkandıktan sonra kurutuluyor. Ramazan ayı içerisinde camilerin halılarının yıkanması işlemleri aralıksız sürüyor.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Camilerin temizliği, halıların yıkanma işlemlerinin düzenli bir şekilde devam ettiğini, Ramazan ayında da bu işlemlerin atarak devam edeceğini söyledi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kilis Belediyesi, Ramazan, Kilis, Cami, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title