Kilis'te orman yangını müdahale tatbikatı yapıldı

Kilis'te gerçekleştirilen orman yangını müdahale tatbikatına 52 araç, 4 dron ve 203 personel katıldı. Tatbikatta yangına müdahale, tahliye, geçici barınma ve sağlık hizmetleri başarıyla uygulandı.

Kilis'te Resul Osman Mesire Alanı bölgesinde gerçekleştirilen orman yangını müdahale tatbikatı, İl Afet Müdahale Planı kapsamında görevli tüm afet çalışma gruplarının katılımıyla gerçekleştirildi. Orman yangını müdahale tatbikatına 52 araç, 4 dron ve 203 personel katıldı. Tatbikatta yangına müdahale, tahliye, geçici barınma ve sağlık hizmetleri başarıyla uygulandı.

Tatbikatta konuşan Kilis Vali Yardımcısı İsmail Alsancak, senaryo kapsamında yangına müdahale, tahliye işlemleri, geçici barınma hizmetleri, sağlık ve psikososyal destek faaliyetleri ile güvenliğe ilişkin kurumlar arası koordinasyon süreçlerinin başarıyla tamamlandığını belirtti.

Tatbikat kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında görevli afet çalışma grupları tarafından 4 dron, 52 araç ve 203 personel görev aldı. Ekipler, muhtemel bir orman yangınına karşı müdahale kabiliyetlerini sahada uygulamalı olarak test etti.

Yetkililer, gerçekleştirilen tatbikatla kentte meydana gelebilecek afet ve acil durumlara yönelik hazırlık seviyesinin gözden geçirildiğini, kurumlar arası koordinasyonun ve müdahale kapasitesinin güçlendirildiğini ifade etti.

Tatbikata İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Yavuzkan Duman, Kilis AFAD İl Müdürü Arif Mencik ve diğer protokol üyeleri katıldı - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı