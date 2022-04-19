Kilis'te 7 bin 250 aileye gıda kolisi dağıtıldı

Kilis Belediyesi Gıda Bankası tarafından 7 bin 250 aileye ramazan kolisi dağıtımı gerçekleştirildi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, kentteki gıda bankasına kayıtlı 7 bin 250 aileye Ramazan Bayramı öncesinde başlattıkları gıda kolisi dağıtım işinin tamamlandığını ifade etti. Bayram öncesinde ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmek istediklerini belirten Başkan Ramazan, "Gönül Seferberliği ile gıda bankasına kayıtlı olan 7 bin 250 aileye gıda kolilerini dağıtarak tamamladık. Gıda bankasında görevli arkadaşlarımız gıdaları kolileme ve dağıtma işlemini çok kısa süre içerisinde fakir ailelerin evlerine götürerek teslim ettiler. Sosyal belediyecilik anlamında elimizden gelen bütün imkanları seferber ediyoruz. Çünkü ihtiyaç sahiplerinin de bu bayramda ve Ramazan ayında yüzünün gülmesini istiyoruz" diye konuştu. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel