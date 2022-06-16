Kilis'te 4 yavru kedi kurtarıldı - Haberler

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Kilis'te 4 yavru kedi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kilis'te 4 yavru kedi kurtarıldı

Kilis'te, banyo havalandırmasına giren 4 yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kilis'te, banyo havalandırmasına giren 4 yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kilis Merkeze bağlı Bozcayazı köyünde Musa Yılmaz'a ait banyo havalandırma giderinde giren 4 yavru kedi, Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü arama kurtarma ekibinin çalışması sonucu sağ olarak çıkarıldı. 4 Yavrunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Musa Yılmaz İtfaiye Kilis kedi Yerel Haberler

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