Kilis'te 4 yavru kedi kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kilis'te, banyo havalandırmasına giren 4 yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kilis'te, banyo havalandırmasına giren 4 yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kilis Merkeze bağlı Bozcayazı köyünde Musa Yılmaz'a ait banyo havalandırma giderinde giren 4 yavru kedi, Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü arama kurtarma ekibinin çalışması sonucu sağ olarak çıkarıldı. 4 Yavrunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KİLİS
İhlas Haber Ajansı / Yerel