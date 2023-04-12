Kilis'te 350 depremzedeye çadırda iftar

Kilis Valiliği ve İyiliğe Uçanlar uluslararası insani yardım derneği koordinesiyle depremzede 350 vatandaş iftarı çadırda açtı.

Kilis Valiliği ve İyiliğe Uçanlar uluslararası insani yardım derneği koordinesiyle depremzede 350 vatandaş iftarı çadırda açtı.

İftar için yemekler Kilis 112 çağrı merkezinin mutfağında hazırlanıp, Kilis Musabeyli ilçesi Bozkaya köyündeki depremzede vatandaşlara iftarda çadırda sunuldu. Depremzede anne, baba ve çocuklara iftar sonrası köyün avlusunda ateş yakılarak mısır patlatılıp çocuklar ile birlikte çizgi film izlendi.

İyiliğe Uçanlar uluslararası insani yardım derneği proje direktörü Büşra Oğuz, "Bugün 350 adet yemek getiriyoruz, ayrıca 80 çocuğumuz için ateş kurup üzerine kazan koyarak mısır patlatıp sinevizyon gösterisi yapıp ardından uçurtma uçuracağız, çok güzel çocuk şenliği olacak" dedi. - KİLİS