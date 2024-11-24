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Kilis'te 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

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Kilis'te 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Kilis Valisi ve protokol üyelerinin katıldığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Kilis'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

KİLİS - Kilis'te 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Kilis'te etkinlik düzenlendi. Program çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezinde program devam etti. Etkinliğe Kilis Valisi Tahir Şahin, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kilis'te 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OKAN GENÇ - Yerel
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