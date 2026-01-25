Haberler

Kilis'in vazgeçilmez lezzeti coğrafi işaretli 'Kilis tava'

Kilis'in vazgeçilmez lezzeti coğrafi işaretli 'Kilis tava'
Kilis'in coğrafi işaretli lezzeti Kilis tava, ustaları tarafından özgün tarifi ve geleneksel yöntemlerle hazırlanarak yaşatılmaktadır. Usta İzzet Canözer, Kilis tavanın önemini ve pişirme sürecini anlattı.

Kilis'in coğrafi işaretli lezzeti Kilis tava, ustalarının elinde özgün tarifi ve pişirme yöntemiyle yaşatılıyor.

Kilis'in coğrafi işaretli lezzetlerinden Kilis tava, ustalarının elinde geleneksel yöntemlerle yaşatılmaya devam ediyor. Kilis tava ustası İzzet Canözer, bu eşsiz lezzetin yalnızca bir yemek değil, aynı zamanda Kilis kültürünün önemli bir parçası olduğunu söyledi. 54 yaşındaki Canözer, 10 yaşından bu yana sektörün içinde yer aldığını belirterek, 1993 yılından itibaren Kilis tava üzerine vatandaşlara hizmet verdiğini ifade etti. Kilis tavanın koyun eti ve koyun yağıyla yapılması gerektiğini vurgulayan Canözer, yemeğin içeriğinde kırmızı biber, yeşil biber, az miktarda kuru soğan, tuz, Kilis biberi ve karabiber bulunduğunu söyledi. Etin zırhla çekildiğini anlatan Canözer, "Tepsinin altına eşit şekilde patlıcan diziyoruz. Üzerine eti yayıp domates, biber ve soğanla süslüyoruz. Taş fırında pişiriyoruz ve tırnaklı pideyle servis ediyoruz. Yaklaşık yarım saatte hazır oluyor" dedi.

Bir porsiyon Kilis tava 220 TL

Kilis tavanın kasap yemeği olduğunu ve her dönem sevilerek tüketildiğini dile getiren Canözer, fiyat konusunda da büyük bir hassasiyet gösterdiklerini belirtti. Bir porsiyon Kilis tavayı 220 TL'ye sattıklarını ifade eden Canözer, "Bir porsiyonda 160 gram et kullanıyoruz. Sebzelerle birlikte toplamda 235 gramlık bir porsiyon oluyor. Pidesi ve her şeyi dahil. Sürümden kazanıyoruz, insanlar ne verirse Allah bereket versin" ifadelerini kullandı.

"Kilis'ten bir Mardin çıkar"

Kilis'in gastronomi açısından çok zengin bir şehir olduğunu vurgulayan Canözer, "Kilis'ten bir Mardin çıkar. Yöresel yemeklerimiz, esnafımız, halkımız çok sıcak. Herkesi Kilis'e bekliyoruz. Kilis tavamızı, cennet çamurumuzu ve katmerimizi mutlaka denesinler" diye konuştu.

Öte yandan müşteriler de Kilis tavanın lezzetinden oldukça memnun olduklarını belirterek, bu eşsiz tadı herkese tavsiye ettiklerini söyledi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
