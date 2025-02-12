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Kilis Jandarması Yaban Hayvanlarına Yem Bıraktı

Kilis Jandarması Yaban Hayvanlarına Yem Bıraktı
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Musabeyli ilçesindeki ormanlara keklik, bıldırcın ve diğer türler için yiyecek bırakıldı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Musabeyli İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Ekipler, Musabeyli ilçesindeki ormanlık alanlara keklik, bıldırcın, üveyik, dağ tavşanı, sincap ve kaplumbağa gibi türlerin beslenmesine yönelik yiyecekler bırakıldı. Tarımsal ekosistem için önemli olan bu hayvanların korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilmesi amacıyla yapılan besleme faaliyeti, jandarma ekiplerinin doğaya olan duyarlılığını gösterdi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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