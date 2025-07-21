Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına Emre Kaya Atandı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına Emre Kaya Atandı
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Emre Kaya, görevine başladı. Emre Kaya, daha önce Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürütüyordu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Emre Kaya, görevine başladı.

HSK Kararnamesi ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanan Osman Öztürk'ün yerine Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya görevlendirildi. Yeni görev yeri olan Kilis'e gelen Kaya, Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başladı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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