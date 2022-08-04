Kılınç, Bahçecik Mahallesindeki kadınlarla bir araya geldi - Haberler

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Kılınç, Bahçecik Mahallesindeki kadınlarla bir araya geldi

Kılınç, Bahçecik Mahallesindeki kadınlarla bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanlığı tarafından organize edilen programda, Bahçecik Mahallesindeki kadınlarla bir araya geldi.

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Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanlığı tarafından organize edilen programda, Bahçecik Mahallesindeki kadınlarla bir araya geldi.

AK Parti Adıyaman Kadın Kolları tarafından organize edilen ve Sadiye Kartal isimli vatandaşın evinde düzenlenen programda bir araya geldiği kadınların öneri ve taleplerini dinledi.

Yapılan görüşmeler sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Kılınç, "AK Parti Adıyaman Kadın Kollarımız tarafından Bahçecik Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda, mahallelilerimizin istek ve taleplerini dinledik. Mahalle Muhtarımız Mehmet Yolcu ve gönül kapılarını açarak güler yüzleriyle bizleri misafir eden tüm hemşerilerimize teşekkür ederim. Hemşerilerimize hizmetin en iyisini sunmak için gayretle çalışıyoruz" dedi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ise yaptığı konuşmada, "Ak kadınlarımızla çalmadık kapı dokunmadık gönül bırakmayacağız inşallah. Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç ve Mahalle Muhtarı Mehmet Yolcu'nun katılımlarıyla Bahçecik Mahallesi'nde Sadiye Kartal'ın hanesinde mahalle sakinleriyle bir araya geldik" diye konuştu. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Süleyman Kılınç Mehmet Yolcu AK Parti Adıyaman Yerel Haberler

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