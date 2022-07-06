Kılıç: 'Sosyal belediyeciliğe önem veriyoruz'

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, sosyal belediyeciliğe önem verdiklerini söyledi.

Bafra Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik çerçvesinde düzenlenen ve bu yıl 18'incisi yapılacak sünnet merasimine başvuran çocukların sünnet işlemi yapılmaya başlandı. Başkan Hamit Kılıç, Bafra Devlet Hastanesi'nde sünnet olan çocukları ziyaret ederek onlara moral verdi. Hastane ziyaretinde Meclis üyesi Murat Cevahir'de Başkan Kılıç'a eşlik etti. Sünnet olan çocuklara hediyeler veren Başkan Kılıç, "Sünnet olan yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Anne ve babaları da inşallah bu mutlu gün gibi yavrularının mürüvvetlerini de görürler" dedi.

"Sünnet uzmanlar gözetiminde ve hijyenik ortamlarda olmalı"

Sosyal belediyeciliğe önem verdiklerini belirten Başkan Kılıç, "Sünnetin bizim toplumumuzda önemli bir yeri var. Bu işlemin hijyenik ortamlarda, uzmanlar gözetiminde yapılması çocukların sağlığı ve gelişimi açısından oldukça önemli. Gerçekleştirilen sünnet işlemlerinin ardından çocuklarımız sağlıklarına kavuşana kadar da takipleri yapılıyor. Bu manada bizlere desteklerini esirgemeyen Uzman Dr. Alaiddin Domaç nezdinde tüm hastane personelimize teşekkür ediyorum. 18'incisni düzenleyeceğimiz sünnet şölenimiz ile birlikte bu mutluluğu inşallah yine hep beraber yaşayacağız" diye konuştu.

Bafra Devlet Hastanesi'nde uzman hekimler tarafından gerekli tüm önemler alınarak sürdürülen sünnet işlemleri belirlenen periyodlar çerçevesinde edecek. Bafra Belediyesi 18. Geleneksel Sünnet Şöleni Ağustos ayı içerisinde belirlenen bir tarihte yapılacak.

Hayvan Pazarı'nda çorba ikramı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Bafra Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nı ziyaret ederek kurban almak isteyen vatandaşlar ile besicilerin sorun ve taleplerini dinledi. Başkan Kılıç, besici ve satın almak üzere orada yer alan vatandaşlara çorba ikramında bulundu. Hayvan pazarında yer alan vatandaşlara hayırlı alışveriş temennisinde bulunan Başkan Kılıç, "Besicilerimiz uzun süreler yetiştirdikleri kurbanlıkları burada satışa sunuyorlar. Tüm besicilerimize hayırlı satışlar diliyorum. Kurban Bayramı biraz daha telaşlı oluyor. Bir yandan vatandaşlarımız kurbanlıklarını alıyor, diğer yandan da esnaflarımız satışlarını yapıyor. Tüm bunlar ilçemizde bulunan canlı hayvan pazarımızda gerçekleşiyor. Biz de pazarımızı ziyaret ettik, sorunları dinleyelim dedik. Hemşerilerimizle sohbet ettik. Bayramın tüm vatandaşlarımız ve esnaflarımız için en güzel ve hayırlı şekilde geçmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

Hayvan pazarında bulunan besiciler ise Başkan Kılıç'a besicilerin yanında olduğu ve taleplerinin çözülmesi noktasında gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerini iletti. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel