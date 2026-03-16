Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Oktay Akar, Küçükkuyu Kabristanlığı'nda düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Kaymakam, komutanlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Oktay Akar, Küçükkuyu Kabristanlığı'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Akar'ın cenaze törenine Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karali, Çanakkale Merkez Komutanı Deniz Piyade Kıdemli Albay Ercan Öten, Ayvacık Garnizon Komutanı Hava Savunma Binbaşı Olgun Parlar, askeri erkan, Akar'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı. - ÇANAKKALE
