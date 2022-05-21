Kıbrıs Gazisi Niğde'deki Askeri Tören ile Son Yolculuğuna Uğurlandı - Haberler

Kıbrıs Gazisi Niğde'deki Askeri Tören ile Son Yolculuğuna Uğurlandı
ANKA - Enes Can Özmen - Yerel
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Kıbrıs gazisi İsmail Bayındır, Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Bahçeli beldesinde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.
ENES CAN ÖZMEN
Kıbrıs gazisi İsmail Bayındır, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Bahçeli beldesinde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.
Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaralanarak gazi unvanı alan 75 yaşındaki Gazi İsmail Bayındır, kızını ziyaret ettiği Diyarbakır'da, 19 Mayıs gecesi geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. Kıbrıs gazisi Bayındır için, bugün; Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Bahçeli beldesinde askeri tören düzenlendi. Bayındır, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
ANKA / Enes Can Özmen - Yerel