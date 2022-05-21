Kıbrıs Gazisi Niğde'deki Askeri Tören ile Son Yolculuğuna Uğurlandı - Haberler

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Kıbrıs Gazisi Niğde'deki Askeri Tören ile Son Yolculuğuna Uğurlandı

ANKA - Enes Can Özmen - Yerel
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Kıbrıs Gazisi Niğde'deki Askeri Tören ile Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs gazisi İsmail Bayındır, Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Bahçeli beldesinde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

ENES CAN ÖZMEN

Kıbrıs gazisi İsmail Bayındır, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Bahçeli beldesinde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaralanarak gazi unvanı alan 75 yaşındaki Gazi İsmail Bayındır, kızını ziyaret ettiği Diyarbakır'da, 19 Mayıs gecesi geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. Kıbrıs gazisi Bayındır için, bugün; Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Bahçeli beldesinde askeri tören düzenlendi. Bayındır, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

ANKA / Enes Can Özmen - Yerel

Kıbrıs, Niğde, Gazi, Bor, Yerel, Haberler

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