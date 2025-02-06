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Kıbrıs Gazisi Mustafa Aslan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Mustafa Aslan Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Çorum'un Osmancık ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi Mustafa Aslan, Aydın köyünde düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi. Törene yerel yetkililer ve köy sakinleri katıldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi Mustafa Aslan, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Çorum'un Osmancık ilçesi Aydın köyünde yaşayan Kıbrıs Gazisi Mustafa Aslan (72) KOAH hastalığı tedavisi gördüğü Osmancık Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kıbrıs Gazisi Aslan için aydın köyünde tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı naaşı Aydın köyüne getirilen Aslan için cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Aslan'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Nuri Uyar, Askerlik Şubesi Başkanı Mehmet Can Fikirci, İlçe Müftüsü Dr. Eyyup Aydın, Osmancık Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Gürer, askeri erkan, köy halkı ve aile fertleri katıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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