Kıbrıs Gazisi Mahmut Okut Son Yolculuğuna Uğurlandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde hayatını kaybeden 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mahmut Okut, düzenlenen cenaze töreninin ardından Koçköy mezarlığına defnedildi.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Mahmut Okut (72), son yolculuğuna uğurlandı.
Okut'un Türk bayrağına sarılı naaşı, Kara Mustafa Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omzunda taşınarak Koçköy mezarlığına defnedildi. Ailesi, burada taziyeleri kabul etti.
Cenaze törenine Amasya Valisi Önder Bakan ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - AMASYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel