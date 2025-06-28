Kıbrıs Gazisi Mahmut Okut Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Mahmut Okut Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Merzifon ilçesinde hayatını kaybeden 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mahmut Okut, düzenlenen cenaze töreninin ardından Koçköy mezarlığına defnedildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Mahmut Okut (72), son yolculuğuna uğurlandı.

Okut'un Türk bayrağına sarılı naaşı, Kara Mustafa Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omzunda taşınarak Koçköy mezarlığına defnedildi. Ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Amasya Valisi Önder Bakan ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı

İkinci kez dede olan ünlü isim davullu zurnalı kutlama yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğurcan Çakır'dan flaş paylaşım! Önündeki kupa dikkat çekti

Ertuğrul Doğan'ın sözleri sonrası telefona sarıldı
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
Jeff Bezos'tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi

Ünlü iş insanından eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp susuz kaldı

Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp susuz kaldı
Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den

Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den
İsrail'den Gazzelilere ölüm tuzağı! Un çuvallarından uyuşturucu çıktı

İsrail'in yeni skandalı! Un çuvalından ölüm tuzağı çıktı
Yeniden Refah Partili 5 belediye meclis üyesi istifa etti

YRP'de yaprak dökümü! 5 belediye meclis üyesi istifa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.