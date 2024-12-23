Kıbrıs Gazisi Kadir Demirci Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kıbrıs Gazisi Kadir Demirci (71) yaşlılığa bağlı hastalıklarından dolayı geçtiğimiz hafta Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakım servisine alınan Demirci, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Demirci için bugün memleketi olan Gebeceler beldesinde askeri tören düzenleneceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR