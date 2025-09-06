Kıbrıs Gazisi Hidayet Tay Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kütahya'nın Simav ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Hidayet Tay, düzenlenen askeri törenle dualarla toprağa verildi.
Kütahya'nın Simav ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Hidayet Tay, düzenlenen askeri töreninin ardından dualarla toprağa verildi.
Kıbrıs Gazisi Hidayet Tay için ilçeye bağlı Sarkatlar Köyü'nde askeri tören düzenlendi. Tay, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.
Gazi Tay'ın na'şına sarılı Türk Bayrağı, Simav Kaymakam Vekili Alper Açıkgöz tarafından ailesine teslim edildi, ardından yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunuldu. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel