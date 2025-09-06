Haberler

Kıbrıs Gazisi Hidayet Tay Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Hidayet Tay Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Simav ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Hidayet Tay, düzenlenen askeri törenle dualarla toprağa verildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Hidayet Tay, düzenlenen askeri töreninin ardından dualarla toprağa verildi.

Kıbrıs Gazisi Hidayet Tay için ilçeye bağlı Sarkatlar Köyü'nde askeri tören düzenlendi. Tay, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Gazi Tay'ın na'şına sarılı Türk Bayrağı, Simav Kaymakam Vekili Alper Açıkgöz tarafından ailesine teslim edildi, ardından yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunuldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Melis Sezen'den Venedik'te transparan rüzgarı

Venedik'te Türk rüzgarı! Transparan elbisesiyle gözleri üzerine çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'yi dışlamak amacıyla başlatılan proje yolsuzluğa saplandı

Türkiye'ye karşı birlik oldular ama kablonun bir ucu yolsuzluğa çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.