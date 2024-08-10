Kıbrıs Gazisi Hasan Güden Son Yolculuğuna Uğurlandı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Hasan Güden, düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi.

Bir süredir yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tedavi gören Karacasulu Kıbrıs Gazisi Hasan Güden (71) hayatını kaybetti. Güden için Karacasu Hacı Ali Ağa Camii'nde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kılınan namazın ardından gazi Güden'in bir süre askerlerin omzunda taşınan cenazesi Güzelköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, "Gazimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı dilerim" ifadelerini kullanarak vatan için fedakarlık yapmış gazilere olan minnet borcunun altını çizdi.

Hayatını kaybeden Güden'in vefatı Karacasu'da üzüntüyle karşılanırken, ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti. Törene, Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Nazilli Garnizon Komutanı Per. Kd. Üst Çavuş Bünyamin Açıkgöz, protokol üyeleri, gazi Güden'in ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AYDIN