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Kıbrıs Gazisi Hasan Geleç Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Hasan Geleç Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Edirne'nin İpsala ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hasan Geleç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettikten sonra köyünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene ilçe kaymakamı ve protokol üyeleri katıldı.

Edirne'nin İpsala ilçesinin Sarpdere köyünde yaşayan 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hasan Geleç'in son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir tedavi gördüğü İpsala Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Geleç'in hastaneden alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, Sarpdere köyü camisine getirildi.

Köyde yapılan tören sonrası ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Sarpdere köyünde dün yapılan törene, İlçe Kaymakamı Ömer Sevgili, protokol üyeleri askeri erkan, ve vatandaşlar katıldı. İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili tarafından gazinin ailesine al bayrak hediye edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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