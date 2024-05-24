Kıbrıs Gazisi Hakkı Uğur Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eskişehir'in Alpu ilçesinde vefat eden 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hakkı Uğur, silah arkadaşlarının da katıldığı askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde ikamet eden 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hakkı Uğur vefat etti. Askeri törenle son yolculuğuna uğurlanan Hakkı Uğur'un cenaze merasimi, Büğdüz Mahallesi'nde düzenlendi. Düzenlenen törene Uğur'un gazi arkadaşları, yakınları, askeri erkan, Alpu Kaymakamı ve ilçe emniyet amiri katıldı. - ESKİŞEHİR