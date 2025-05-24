Kıbrıs Gazisi Faik Erekiçi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Faik Erekiçi Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Tokat'ta kalp krizine yenik düşen 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Faik Erekiçi, cenaze namazının ardından Erenler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tokat'ta kalp krizine yenik düşen Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı.

Tokat'ta 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Faik Erekiçi, kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan Erekici hayatını kaybetti. Faik Erekiçi'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi tarihi Ali Paşa Camisi'ne gtaşındı. Gazinin ailesi ve yakınları burada taziyeleri kabul etti. Erekçi'nin naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Erenler Mezarlığı'nda toprağa verildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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