Osmaniye'de Kıbrıs gazisi Durdu Mehmet Köken son yolculuğuna uğurlandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı gazilerinden 72 yaşındaki Durdu Mehmet Köken, hayatını kaybetti.

Düziçi ilçesine bağlı Böcekli beldesi Demirciler Mahallesi sakinlerinden olan Kıbrıs Gazisi Durdu Mehmet Köken'in (72) vefatı, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda vatani görevini yerine getiren Köken için Demirciler Mahallesi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Durdu Mehmet Köken'in naaşı, Demirciler Mahallesi Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

Cenaze törenine gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra mahalle sakinleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı