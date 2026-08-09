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Kıbrıs Gazisi Davut Gökaslan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Davut Gökaslan Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Hatay'ın Defne ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Davut Gökaslan için Balıklıdere Mahallesi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Defne Kaymakamı Oğuz Cem Murat da katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Gökaslan, dualarla toprağa verildi. Kaymakam Murat, aileye başsağlığı diledi.

Hatay'ın Defne ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Davut Gökaslan, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Kıbrıs Gazisi Davut Gökaslan için Balıklıdere Mahallesi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Defne Kaymakamı Oğuz Cem Murat da katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Gökaslan, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlanarak Balıklıdere Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Defne Kaymakamı Oğuz Cem Murat, merhum gazinin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, merhuma Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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