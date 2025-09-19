Kıbrıs gazisi Babaeski'de askerlik savaş hatıralarını anlatı: Kıbrıs Barış Harekâtına gönüllü katıldım

Kıbrıs Barış Harekatına katılan gazilerden Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yaşayan Muharrem Acun, askerlik dönemine dair hatıralarını anlattı. Gazilik gururunu taşıdığını belirten Kıbrıs Gazisi Acun, cephede yaşadıklarını genç nesillere aktardı.

Vatan savunmasının kutsallığına dikkat çeken 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Muharrem Acun, harekat sırasında asker arkadaşlarıyla birlikte yaşadığı zorlukları ve dayanışmayı dile getirdi. Hatıralarında savaşın acı yönlerini de paylaşan Acun, özellikle birlik ruhunun önemini vurguladı.

"Gönüllü olarak Kıbrıs Barış Harekatına katıldım"

Gazi İsmim Muharrem Acun, "Babaeski ilçesine bağlı Pancarköy'de yaşıyorum. Kıbrıs Barış Harekatına katılan bir gaziyim. 1974 yılında Denizli'deki acemi eğitimimi tamamladıktan sonra usta birliğim olan Ankara'daki birliğime katıldım. Usta birliğimde vatani görevimi yaparken gönüllü olarak Kıbrıs Barış Harekatına katıldım. Kıbrıs Barış Harekatı'nın başlamasıyla görevli olduğum alayla birlikte Girne'ye denizden karaya çıkarma yaptık. Karaya ayak bastığımızda gördüğüm manzara çok üzücüydü. Bir çok Mehmetçik şehit düşmüştü. Sıcak çatışma ortamında ise en büyük güç kaynağı Mehmetçik arasındaki dayanışma oldu" dedi.

"Biz orada sadece toprak değil, geleceğimizi de koruduk"

Gazi Acun, "Biz orada sadece toprak değil, geleceğimizi de koruduk. Günler süren sıcak çatışmaların ardından barış anlaşması imzalandı. Anlaşmanın ardından adada barış ortamı oluşurken, halk günlük yaşamına daha güvenli şartlarda devam etme imkanı buldu. Biz de normal olarak askerlik görevimizi devam ettik. Bu yaşıma rağmen devletim ve milletim için yeniden görev verilse seve seve gitmeye hazırım" diyerek tüm gazilerin Gaziler gününü kutladı. - KIRKLARELİ