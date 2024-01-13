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Kıbrıs Gazisi Abdullah Şimşek Hanönü'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Abdullah Şimşek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şimşek'in cenazesi askeri törenle defnedildi.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Abdullah Şimşek, düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Abdullah Şimşek, rahatsızlığından ötürü yaklaşık 1 aydır Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görüyordu. Şimşek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şimşek'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Kastamonu'dan Hanönü ilçesine getirildi. Hanönü'nde kılınan cenaze namazının ardından Şimşek'in cenazesi, düzenlenen askeri törenle Merkez Mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine Kastamonu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Hanönü Kaymakamı Tolga Değirmenci, Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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