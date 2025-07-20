Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. Yıldönümü Taksim'de Kutlandı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. Yıldönümü Taksim'de Kutlandı
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü olan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Taksim Meydanı'nda düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Törene gaziler, protokol üyeleri ve İstanbul il jandarma komutanlığı temsilcileri katıldı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü olan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Kıbrıs gazilerinin katılımıyla Taksim'de düzenlenen törenle kutlandı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü olan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Taksim Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Tören, 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlarken, Taksim Atatürk Anıtı'na ise çelenk bırakıldı. Törene; İstanbul İl Jandarma Komutan Temsilcisi 3. Kolordu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Birol Arslan, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, KKTC İstanbul Başkonsolosu Erek Çağatay, gaziler ve protokol üyeleri katıldı.

"20 Temmuz Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe kavuşmasının ve varoluş mücadelemizin dönüm noktasıdır"

Programda konuşan KKTC İstanbul Başkonsolosu Erek Çağatay, "Kahraman Kıbrıs Türk Mücahidinin Türk Silahlı Kuvvetleri'yle omuz omuza savaşarak canları ve kanları pahasına gerçekleştirdikleri 20 Temmuz 1974 mutlu barış harekatının 51. yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşku ve gururla kutlanmaktadır. 20 Temmuz Kıbrıs'a barışın gelmesinin, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe kavuşmasının ve varoluş mücadelemizin dönüm noktasıdır. Bu anlamlı günün önemi kuşkusuz ki bizler için çok büyüktür" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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