KGYS denetiminde kural ihlali yapan sürücülere ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, jandarma ekiplerinin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden yaptığı trafik denetiminde, Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı davranan sürücülere idari para cezası uygulandı.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Trafik Jandarması timleri tarafından KGYS üzerinden gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında çeşitli kural ihlalleri tespit edildi. Denetimler sırasında trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen araç sürücüleri hakkında gerekli idari işlemler uygulandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, kamu düzeni ve trafik güvenliğini tehlikeye atan her türlü eylemle mücadelenin aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı