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Kestanepazarı öğrencilerinden 'beşi bir yerde' başarı

Kestanepazarı öğrencilerinden 'beşi bir yerde' başarı
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Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneğinin himayesinde eğitimlerini sürdüren öğrenciler, İHL ve Ortaokulları Arası Mesleki Yarışmaları İzmir İl Finalleri'nde toplamda beş birincilik ve iki ikincilik kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneğinin himayesinde eğitimlerini sürdüren öğrenciler, İHL ve Ortaokulları Arası Mesleki Yarışmaları İzmir İl Finalleri'nde toplamda beş birincilik ve iki ikincilik kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Kestanepazarı, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Bölümü tarafından düzenlenen İmam Hatip Liseleri ve Ortaokulları Arası Mesleki Yarışmalar'da Hafızlık, Hutbe, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Ezan Okuma kategorierinde adeta zafer rüzgarı estirdi. İzmir il finallerinde Kestanepazarı öğrencileri toplamda beş birincilik ve iki ikincilik kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Hafızlık, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Ezan Okuma Yarışma Finalleri, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda; Hutbe Yarışması Finali ise İlahiyat Fakültesi Hacı Fatma Tatari Camisi'nde yoğun katılımla gerçekleşti.

Final programlarına Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Dr. İsrafil Kışla, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, çeşitli eğitim ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler, veliler ve halk yoğun ilgi gösterdi. Jüri heyetine DEÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Erbaş başkanlık etti.

Kestanepazarı'nın başarıları

Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması

Birincilik: Mertcan Uysal, İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kestanepazarı Hacı Tülay Çolakoğlu Kur'an Kursu öğrencisi olarak il birincisi oldu. Afyon'daki bölge finallerinde İzmir'i temsil edecek.

Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması

Birincilik (Ortaokul): Ömer Talha Taşçı, İzmir Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Kestanepazarı Hatay Kur'an Kursu öğrencisi.

Birincilik (Lise): Abdullah Said Okuroğlu, İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kestanepazarı Hatay Kur'an Kursu öğrencisi.

İkincilik: Ahmet Hac İbrahim, Aliağa Şehit Bahattin Elden Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kestanepazarı Hacı Tülay Çolakoğlu Kur'an Kursu öğrencisi.

Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

Birincilik (Ortaokul): Muhammed Altunbağ, İzmir Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Kestanepazarı Hatay Kur'an Kursu öğrencisi.

Birincilik (Lise): Melih Tarım, İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kestanepazarı Merkez Kur'an Kursu öğrencisi.

Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması

İkincilik: Nurullah Boyraz, İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kestanepazarı Hatay Kur'an Kursu öğrencisi.

Başkandan Tebrik

Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği Başkanı Cüneyd Dayhan, yarışmalarda başarı gösteren öğrencileri ve emeği geçen Kur'an kursu hocalarını tebrik etti. Dayhan, "Bu gurur hepimizin. Öğrencilerimizin gösterdiği azim ve hocalarımızın fedakarca çalışmaları, bu başarıların temelidir" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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