Kesmetepe Beldesi'nde Cami Temeli Atıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe Beldesi'nde, hayırseverlerin desteğiyle yapımı gerçekleştirilecek caminin temeli törenle atıldı.

Kesmetepe Camii'nin temel atma programına Vali Abdullah Küçük, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan ile belde sakinleri katıldı.

Törende konuşan Vali Abdullah Küçük, caminin yapımını üstlenen hayırseverlere teşekkür etti. Küçük, hayırseverlerin gönüllerini ve imkanlarını ortaya koyarak böyle anlamlı ve ulvi bir hizmete vesile olduklarını belirterek, caminin Kesmetepe'ye ve bölge halkına hayırlı olması temennisinde bulundu. Konuşmaların ardından dua edildi.

Duanın ardından Vali Abdullah Küçük ve protokol üyelerinin butona basmasıyla Kesmetepe Camii'nin temeline ilk harç döküldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı