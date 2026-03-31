Kesk Samsun Şubeler Platformu'ndan, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'a Tepki: Cumhuriyetin Değerlerine Saldıran Bu Tutumu Kabul Etmiyoruz

KESK Samsun Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Niyazi Bulut, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın "Türkiye 100 yıllık narkozdan çıkıyor" sözlerine tepki göstererek, "İktidarın aparatı haline dönüşmüş Ali Yalçın'ın kişisel ikbal uğruna iktidardan yana olmayan herkesi 'ajan', 'tehlikeli', 'düşman' ilan eden, Cumhuriyetin değerlerine saldıran bu ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı dilini ve tutumunu kınıyoruz" dedi.

KESK Samsun Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Niyazi Bulut, sendika binasında yaptığı basın açıklamasında Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın "Türkiye 100 yıllık narkozdan çıkıyor" sözlerine tepki gösterdi.

Ayrıştırıcı dilin emek mücadelesinin dili olamayacağını belirten Bulut, şunları söyledi:

"Kamu emekçilerinin gündemi yoksulluk sınırının altında, emeklilerin ise açlık sınırında ücrete mahkum edilmesi, kamuda liyakatsizlik, kiralarını ödeyemiyor olmaları, işyerlerinde kadınlara yönelik taciz, şiddet ve mobbing, toplu sözleşmelerin sefalet ücretleriyle sonuçlanmasıdır. Bu ağır tablonun ortaya çıkmasında en büyük sorumluluğu olan Ali Yalçın düzeysiz açıklamalarıyla gündemi saptırmak istemektedir."

İktidarın aparatı haline dönüşmüş Ali Yalçın'ın kişisel ikbal uğruna iktidardan yana olmayan herkesi 'ajan', 'tehlikeli', 'düşman' ilan eden, Cumhuriyetin değerlerine saldıran bu ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı dili ve tutumunu kabul etmiyor, kınıyoruz. İktidarın politikalarının yan ürünü olan bu dile ve zihniyete kamu emekçileri itibar etmeyecektir. Emekçilerin haklarını korumak yerine, toplu sözleşme süreçlerini birer 'satış sözleşmesine' dönüştüren bu anlayış emek mücadelesinin üzerinde bir yüktür, kamu emekçilerinin ve emeklilerinin yaşadığı devasa sorunlara çözüm üretmesi mümkün değildir. İktidardan beslenen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'da temsilini bulan anlayışa rağmen emekten, eşitlikten, özgürlükten ve laiklikten yana sözümüzü yükseltmeye, emekçilerin ortak mücadelesini büyütmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu

Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu! İşte dudak uçuklatan serveti
Maçka Parkı'nda erkek cesedi bulundu! Kimliği jet incelemeyle ortaya çıktı

Parkı temizleyen görevliler fark etti, bakın ceset kime ait çıktı
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
Savaşta korkulan oluyor! Binlerce ABD ordusu paraşütçüsü Orta Doğu'ya ulaştı

Savaşta korkulan oldu! 2 kritik hedefleri var
Herkes banyodakini Ronaldo sandı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Viral video ortalığı karıştırdı: gerçek sonradan ortaya çıktı
Maçka Parkı'nda erkek cesedi bulundu! Kimliği jet incelemeyle ortaya çıktı

Parkı temizleyen görevliler fark etti, bakın ceset kime ait çıktı
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı

Merkez Bankası Başkanı Karahan "altın" iddialarını doğruladı
Arap ülkesi kabusu yaşıyor! Hepsini tek tek vurdular

Arap ülkesi kabusu yaşıyor! Hepsini tek tek vurdular