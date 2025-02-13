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Kesik Minare Camii Restorasyonu Tamamlandı, İbadete Açıldı

Kesik Minare Camii Restorasyonu Tamamlandı, İbadete Açıldı
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6 Şubat depremlerinde zarar gören Kesik Minare Camii, restorasyon sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açıldı. Törende Vali Tahir Şahin, caminin restorasyonunun önemine vurgu yaptı.

6 Şubat depremlerinde hasar alan tarihi Kesik Minare Camii, tamamlanan restorasyon çalışmalarıyla yeniden ibadete açıldı.

Törende konuşan Vali Tahir Şahin, "6 Şubat depreminde zarar gören camimizin, Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün desteğiyle tamirat ve restorasyon süreci tamamlandı. Şehrimizde 19 tescilli cami bulunuyor ve kısa sürede tamamlanarak hemşehrilerimizle buluşturulacak. Emeği geçen Vakıflar Bölge Müdürümüze ve Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Şehrimize yeniden kazandırılan Kesik Minare Camii'nde cemaatimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayına da huzur içinde ulaşmayı temenni ediyorum" dedi.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç ise, Kilis Ulu Camii'nin restorasyonunun yıl sonu 7 Aralık tarihinde tamamlanacağını duyurdu. Açılış töreninin ardından dua edildi ve katılımcılara salep, lokum ve kurabiye ikram edildi. Vali Tahir Şahin, vatandaşlara salep ikram etti. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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