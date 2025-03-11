Keşan Devlet Hastanesi'nde İftar Organizasyonu Düzenlendi

Edirne'nin Keşan ilçesinde, devlet hastanesi yönetimi tarafından iftar verildi.

Keşan Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen iftara; Kaymakam Cemalettin Yılmaz ile protokol üyelerinin yanı sıra, hastanede tedavi gören bazı hastalar ile hasta yakınları ve sağlık çalışanları katıldı. Ezanın okunmasıyla iftarlar açılırken, İlçe Müftüsü Uğur Emiroğlu tarafından sofra duası okundu. İftara katılanlar, iftarı düzenleyen Keşan devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Recep Vural ve hastane yönetimine teşekkür etti. - EDİRNE