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Keşan Devlet Hastanesi'nde İftar Organizasyonu Düzenlendi

Keşan Devlet Hastanesi'nde İftar Organizasyonu Düzenlendi
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, devlet hastanesi yönetimi tarafından organize edilen iftar programına kaymakam ve protokol üyeleri katıldı. İftar sırasında hastalar ve sağlık çalışanları da yer aldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, devlet hastanesi yönetimi tarafından iftar verildi.

Keşan Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen iftara; Kaymakam Cemalettin Yılmaz ile protokol üyelerinin yanı sıra, hastanede tedavi gören bazı hastalar ile hasta yakınları ve sağlık çalışanları katıldı. Ezanın okunmasıyla iftarlar açılırken, İlçe Müftüsü Uğur Emiroğlu tarafından sofra duası okundu. İftara katılanlar, iftarı düzenleyen Keşan devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Recep Vural ve hastane yönetimine teşekkür etti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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