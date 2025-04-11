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Keşan'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Keşan'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Keşan istikametinden Malkara istikametine giden E.B. yönetimindeki 22 RB 191 plakalı otomobil, Yenimuhacir Kavşağı'nı geçtiği sırada, önünde giden Z.U. yönetimindeki 34 MEB 863 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, çarpmanın etkisiyle savrulan 34 MEB 863 plakalı otomobil, yolun sağındaki şarampole uçarken, 22 RB 191 plakalı otomobil ise orta refüje çarptı.

Kazada, 34 MEB 863 plakalı otomobilin sürücüsü Z.U. ve yanındaki M.Y. ile 22 RB 191 plakalı otomobilin sürücüsü E.B. ile otomobilde yolcu olarak bulunan G.B. ve E.B. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKER GÜREL - Yerel
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