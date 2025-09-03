Kerimler Mahallesi'nde Geleneksel Buluşma Etkinliği Yapıldı

Denizli'nin Güney ilçesine bağlı Kerimler Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel buluşma etkinliği, bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Denizli'nin Güney ilçesine bağlı Kerimler Mahallesi'nde her yıl gerçekleştirilen geleneksel mahalle buluşması bu yıl da yoğun ilgi gördü. Kerimler'de doğup büyüyen, ancak farklı şehirlerde yaşayan vatandaşlar, mahallede düzenlenen "Kerimler Günü" etkinliğinde bir araya gelerek hasret giderdi.

Buluşmaya öncülük eden Kerimler Muhtarı Hüseyin Göktürk, "Nazım Gürsoy abimiz zamanında bin 500 – 2 bin kişilik yemek organizasyonu yapılmıştı. Daha sonra Öğretmenler Günü adı altında bir araya gelmeye çalıştık ve 20 öğretmen adına mevlit okuttuk. Ancak beklenen ilgi olmayınca etkinliğin adını 'Kerimler Günü' olarak değiştirdik. Her geçen yıl katılım artıyor. Katılan herkese teşekkür ederim. Her yıl bu özel günde bir araya gelmeniz, Kerimler'in ne kadar güçlü bir mahalle olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Etkinlikte mevlit okutulup dualar edilirken, katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. Samimi sohbetlerin, eski günlerin yad edildiği buluşma, renkli görüntülere sahne oldu. - DENİZLİ