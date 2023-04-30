Kepsutlu gençler TEKNOFEST'te Balıkesir'in Kepsut ilçesinde belediye tarafından yapılan Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi'nde çeşitli faaliyetlerde bulunan öğrenciler dünyanın en büyük teknoloji festivali olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalini gezme olanağı buldu.

Kepsutlu gençler TEKNOFEST'te

BALIKESİR - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde belediye tarafından yapılan Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi'nde çeşitli faaliyetlerde bulunan öğrenciler dünyanın en büyük teknoloji festivali olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalini gezme olanağı buldu.

Kepsut Belediyesi Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi'ndeki öğretmen ve öğrenciler TEKNOFEST'te Türkiye'nin son yıllarda ürettiği teknoloji yatırımlarını yerinde gördü. Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, öğrencilerin Türkiye'nin teknoloji ve sanayi alanındaki gelişmeleri tanımaları için düzenlediği TEKNOFEST gezisi ile öğrencilerin ufkunun genişleyeceğini dile getirdi.

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, "Öğrencilerimiz yoğun şekilde eğitim hayatlarına devam ederken bir yandan da ülkemizin teknoloji anlamında geldiği yeri görmelerini istedik. O yüzden İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezimizdeki öğrencileri götürme kararı aldık. Öğrencilerimiz festivalde ülkemiz tarafından üretilen teknolojileri yakından tanıma imkanına sahip oldu. Ayrıca burada yapılan teknolojik yarışmalardan esinlenmelerini sağlayarak önümüzdeki yıllarda TEKNOFEST'e proje üretmelerini amaçlıyoruz" dedi.