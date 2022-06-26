Kepez'de Huzurevi ve kadın karavancılar buluşması

Kepez Belediyesi'nin Şefkat ve Huzur Evi ile Kadın Karavancılar tarafından düzenlenen etkinlikte huzurevi sakinleri ve katılımcılar güzel bir vakti paylaşma imkanı buldular.

Kadın Karavancılar Korosu Türk Halk Müziği konseri verdi. Muhteşem konsere huzur evi sakinleri de alkışlarla tempo tutarak, eşlik etti. 'Kadın Karavancılar' adlı grubun kurucusu ve yöneticisi Yıldız Can, böyle güzel bir etkinlikle huzurevi sakinleriyle bir araya gelmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Etkinliğe katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Tütüncü, "Antalya'da mavi ile yeşilin en güzel birleştiği noktalarından birisi olan Kepez ormanlarında sizleri misafir etmekten dolayı çok mutluyuz" dedi.

Sevgi buluşması

"Huzur ve şefkat evlerimizin sakinleri ile kadın karavancılarımızı burada bir araya getiren şeyin sevgi olduğunu, ilgi olduğunu, topluma karşı bir takım güzellikler verme isteği, iştiyakı olduğunu çok iyi biliyorum" diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, "Bu güzel günü sizlerle paylaşmaya geldim, kalpler dolusu sevgiyle geldim. Birbirimize sarılarak sevgimiz artırmaya geldim. Heyecanımızı gönül sevincimizi yükseltmeye geldim. Hepiniz kalbimize, Kepez ormanlarına hoş geldiniz. Hoşluklar getirdiniz. Birbirimizi sevmekten, birbirimize sevgiyle sarılmaktan, birbirimize bu güzel şehri cennet kılmaktan daha güzel ne olabilir. Güzel bir gün bütün güzelliğiyle sürsün" diye konuştu. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel