Üye Girişi
Haberler
Kartalkaya'da facia göz göre gelmiş: Yangın tüpü yok, alarm var ama çalışmıyor

76 kişinin hayatını kaybettiği facia göz göre göre gelmiş
Bolu'daki otel yangınında aynı aileden 14 kişi hayatını kaybetti

En acı liste! Aynı aileden 14 kişi hayatını kaybetti
Tutuklanan Ümit Özdağ'dan ilk açıklama: Tek endişem, Kozinoğlu gibi suikasta uğramak

Tutuklanan Ümit Özdağ'dan ilk açıklama! Çarpıcı suikast iddiası
Milli yas ilan edilmesiyle İstanbul'da bayraklar yarıya indirildi

Fotoğraf bu sabah İstanbul'da çekildi

Bolu'daki Oteldeki Yangında 76 Kişi Hayatını Kaybetti, Milli Yas İlan Edildi

Bolu'daki Oteldeki Yangında 76 Kişi Hayatını Kaybetti, Milli Yas İlan Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Ocak'ta 1 günlük milli yas ilan etti ve bayrakların yarıya indirilmesini bildirdi. Yangında otelde konaklayan 238 kişiden bazıları kurtarıldı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde çıkan yangında 76 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından milli yas ilan edilmesinin ardından kentlerde bayraklar yarıya indirildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 238 kişinin konakladığı otelde meydana gelen yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Yangının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 22 Ocak Çarşamba günü 1 günlük yas ilan edilirken, Türkiye'de ve dış temsilciliklerde de güneşin batışına kadar da bayrakların yarıya indirileceği duyuruldu.

Milli yas ilan edilmesinin ardından Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde'de Türk bayrakları yarıya indirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

76 kişiye mezar olan facianın yaşandığı otelden ilk açıklama geldi
img

Ayşe Barım'ı suçlayan Deniz Işın ifadede çark etti
img

Kartalkaya'ya giden Özgür Özel'den Bakan Ersoy'a sert yanıt
DEM ile Öcalan arasındaki ikinci görüşme bugün

Beklenen görüşme bugün! DEM heyeti ikinci kez yola çıkıyor
Michy Batshuayi'den maç sonrası dikkat çeken paylaşım

Maç sonrası yaptığı paylaşıma kimse anlam veremiyor
Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş

Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş
Otel yangının ardından ortaya çıktı! Tanju Özcan, itfaiyeyi dayısının oğluna bağlamış

Tanju Özcan, itfaiyeyi dayısının oğluna bağlamış
Osimhen'den maç sonu sitem: Pası kime verebilirim diye bakıyorum

Şikayet ettiği tek bir konu var! Maç sonu çok sert konuştu
76 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.