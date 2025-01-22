Bolu'daki Oteldeki Yangında 76 Kişi Hayatını Kaybetti, Milli Yas İlan Edildi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde çıkan yangında 76 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından milli yas ilan edilmesinin ardından kentlerde bayraklar yarıya indirildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 238 kişinin konakladığı otelde meydana gelen yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Yangının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 22 Ocak Çarşamba günü 1 günlük yas ilan edilirken, Türkiye'de ve dış temsilciliklerde de güneşin batışına kadar da bayrakların yarıya indirileceği duyuruldu.

Milli yas ilan edilmesinin ardından Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde'de Türk bayrakları yarıya indirildi. - KAYSERİ