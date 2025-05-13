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Kemer Vurma Oyununda Kafasını Duvara Çarptı, Hastaneye Kaldırıldı

Kemer Vurma Oyununda Kafasını Duvara Çarptı, Hastaneye Kaldırıldı
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Karabük'ün Yenice ilçesinde 'kemer vurma' oyunu oynarken kafasını duvara çarpan genç, hastaneye kaldırıldı. Arkadaşlarının panik anları cep telefonuyla kaydedildi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde arkadaşlarıyla oynadığı "kemer vurma" oyununda kafasını duvara çarpan genç yaralandı. Talihsiz olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Değirmenyanı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Erkan isimli genç, arkadaşlarıyla "kemer vurma" olarak bilinen oyunu oynarken kaçmak istediği sırada koltuğun üzerinden atladı. Kontrolsüz atlayışın ardından Erkan, kafasını salonun ortasındaki kirişe çarptı. Acı içerisinde yere yığılan Erkan'ın kafasından kanlar aktığını gören arkadaşları büyük panik yaşadı. Yaralı genç, arkadaşları tarafından Yenice Devlet Hastanesine götürüldü. Burada kafasına dikiş atılan Erkan, daha sonra ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaklaşık 10 saat müşahede altında tutulan genç hastaneden taburcu edildi.

Kafasını kirişe vurduğunda yere düşerek bayılacak gibi olduğunu belirten Fatih Erkan, "Yenice Devlet Hastanesinde 3 dikiş attılar. Tomografi çekilmesi için de Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ettiler. Sabaha kadar beklettiler. Herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı için hastaneden taburcu olduk" dedi.

Oyun sırasında gözleri kapalı olan Erdem Alagöz ise arkadaşının kafasından kan aktığını görünce korktuklarını ifade etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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