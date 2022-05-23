Kemalpaşa Belediye Başkanı Karakayalı'dan Kentsel Dönüşüm Açıklaması:  'Süreci Titizlikle Yönettik'

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, ilçenin önemli gündem maddelerinden kentsel dönüşüm sürecinin sonuna geldiklerini belirterek, "Uzun süredir emek verilen bu süreci en kısa sürede herkesin mutlu olacağı bir sona ulaştırmak en büyük gayemizdir" dedi.

Atatürk ve Soğukpınar Mahalleleri sınırları içerisinde kalan alanın 2015 yılında riskli alan ilan edilmesiyle başlayan süreçte, vatandaşlar tarafından kabul görmeyen ve mahkemeye taşınan planlar 2020 yılında iptal edilmişti.

Göreve geldikleri günden itibaren vatandaşların içine sinecek bir sonuç elde etmek amacıyla büyük mesai harcadıklarını belirten Başkan Karakayalı, "2020 yılında eski planların iptal edilmesi ile birlikte yeni başlayan süreçte, Kentsel Dönüşüm Derneği ve bölgede dönüşümden etkilenecek olan vatandaşlarımızla birlikte, belediyemiz bünyesinde çok sayıda toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantılardan çıkan sonuçlar üzerine Ankara'ya giderek, ilgili planların yapıldığı firma ve bakanlık ile çeşitli toplantılar gerçekleştirilmiştir. 2021 yılı itibariyle, belediyemizce hem mahkeme kararları doğrultusunda hem de vatandaşların en sağlıklı kentleşme sürecine dahil olacakları şekilde ilgili mevzuatlar dikkate alınarak vatandaş ve kamu yararı odaklı imar planı süreci yeniden başlatılmıştır" dedi.

"PLANLAR BAKANLIKTA"

Sürecin sonuna geldiklerini vurgulayan Başkan Karakayalı, "2022 yılı başında söz konusu imar planları ilgili firma tarafından hazırlanarak onaylanmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na gönderilmiştir. Bugün geldiğimiz noktada söz konusu planlar ilgili bakanlık tarafından değerlendirilme aşamasında olup bu yıl içerisinde onaylanarak yürürlüğe girmesini bekliyoruz. Uzun süredir emek verilen bu süreci en kısa sürede herkesin mutlu olacağı bir sona ulaştırmak en büyük gayemizdir" diye konuştu.