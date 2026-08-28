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Kemaliye'de Yangın Mağdurlarına Psikososyal Destek

Kemaliye'de Yangın Mağdurlarına Psikososyal Destek
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Kışlacık köyünde çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar için Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri saha ziyareti gerçekleştirdi. Ekipler, yangından etkilenen vatandaşlarla görüşerek ihtiyaçlarını yerinde tespit etti ve destek çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Kışlacık köyünde çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlara yönelik psikososyal destek çalışması gerçekleştirildi.

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında köyde saha ziyareti yapıldı.

Ekipler, yangından etkilenen vatandaşlarla görüşerek ihtiyaçlarını yerinde tespit etti ve destek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yetkililer, yangından etkilenen vatandaşların yanında olmaya ve ihtiyaçlarına yönelik destek çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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