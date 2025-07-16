Kemaliye'de 15 Temmuz Anma Programı

Kemaliye'de 15 Temmuz Anma Programı
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programında yüzlerce vatandaş tek yürek oldu. Etkinlikler Bayrak Yürüyüşü ile başladı ve katılımcılar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programında vatandaşlar tek yürek oldu.

Hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde gerçekleştirilen etkinliklerde yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla caddeleri doldururken jandarma, zabıta ve polis timleri de korteje sirenleri ile eşlik etti.

Anma etkinlikleri, Bayrak Yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşe ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Türk bayrakları eşliğinde marşlarla yürüyen vatandaşlar, meydanda bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Ardından ülkenin birlik ve bütünlüğü için dua edildi.

Darbe girişimi gecesini anlatan sinevizyon gösterimi katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Program ilçe genelinde okunan sala ile son buldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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